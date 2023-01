Davide Nicola: “L’obiettivo era ritrovare compattezza, abbiamo dato continuità da questo punto di vista”

Importante successo ieri sera per la Salernitana di Davide Nicola che al “Via del Mare” batte il Lecce per 1-2. nell’anticipo serale della ventesima giornata di Serie A. I granata passano al 5’ in vantaggio con la conclusione dal limite di Dia che si insacca all’angolino. La risposta dei padroni di casa arriva al 16’ con un colpo di testa di Umtiti che termina a lato. Al 20’ però i campani raddoppiano con Vilhena che non sbaglia davanti a Falcone e realizza lo 0-2. A metà frazione, poi, arriva il gol del Lecce con Strefezza che accorcia le distanze riaprendo cosi il match.

I salentini sfiorano il pari al 33’ di casa con la conclusione a botta sicura di Colombo salvata sulla linea da Sambia. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Nella ripresa al 19’ la Salernitana torna pericolosa con una punizione di Sambia respinta lateralmente da Falcone. Il Lecce cerca l’arrembaggio finale senza successo: finisce 1-2 con Candreva e compagni che salgono a quota 21 punti in classifica, tornando momentaneamente a + 9 sulla zona retrocessione. La Salernitana, tornata alla vittoria che mancava da 30 ottobre contro la Lazio, sarà nuovamente in campo ad allenarsi martedi in vista della gara del 7 febbraio contro la Juventus all’Arechi.



Il tabellino

Lecce – Salernitana 1 – 2

Reti: 5’ pt Dia (S), 20’ pt Vilhena (S), 23’ st Strefezza (L).

Lecce: Falcone, Baschirotto, Colombo (25’ st Ceesay), Gendrey, Strefezza (32’ st Banda), Oudin (1’ st Di Francesco), Blin (32’ st Askildsen), Maleh (10’ st Gonzalez), Hjulmand, Umtiti, Pezzella. All. Marco Baroni A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Helgason, Gallo, Voelkerling, Lemmens, Cassandro.

Salernitana: Ochoa, Bronn, Bradaric, Sambia (37’ st Lovato), Bohinen (1’ st Nicolussi C.), Vilhena (40’ st Kastanos), Ekong, Coulibaly L. (16’ st Crnigoj), Dia, Candreva, Piatek. All. Davide Nicola A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Pirola.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. (Imperiale -Lombardo).

Ammoniti: Maleh, Baschirotto (L), Coulibaly L., Bradaric, Sambia, Nicolussi C. (S).

Angoli: 4 – 4 Recupero: 4’ pt, 6’st.

Le parole di Davide Nicola

“Questa sera abbiamo ottenuto ciò che cerchiamo nel lavoro quotidiano. Mi è piaciuto5 come abbiamo interpretato la partita, lo spirito dei ragazzi e l’approccio dei nuovi arrivati che si sono integrati molto bene e con grande umiltà. Abbiamo modificato qualcosa a livello tattico incontrando due squadre come Napoli e Lecce che hanno qualità diverse ma lo stesso modo di stare in campo. L’obiettivo era quello di ritrovare una certa compattezza e abbiamo dato continuità da questo punto di vista, cercando allo stesso tempo di essere più propositivi nel momento in cui c’era la possibilità di esserlo. Dobbiamo proseguire su questo cammino, sappiamo benissimo che questa era una partita che ci può consentire di raggiungere il nostro obiettivo”.