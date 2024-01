Daniela Ferolla denuncia: “Il mio volto usato per una truffa” | VIDEO

La denuncia della conduttrice cilentana di UnoMattina arriva sui social, dove annuncia di essere stata vittima di una truffa. “La mia immagine è stata illegittimamente utilizzata con DEEPFAKE. Riproducendo un video falso con la mia voce in cui promuovo degli investimenti. Vi prego di segnalare questo video fake e di fare attenzione. Grazie”, scrive Daniela. Un meccanismo di truffa che negli ultimi mesi si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo, con maggiore frequenza.

La truffa

Il nome della Ferolla si aggiunge ad una lunga lista di persone che ultimamente si vedono “rubare” il proprio volto e la propria voce in maniera così similare. Finte storie, finti gossip e scandali che attraverso post sponsorizzati di Facebook, attirano la curiosità degli utenti. Questi, cliccando sul link per leggere, vengono indotti ad iscriversi a piattaforme di investimenti, inconsapevolmente.

L’intelligenza artificiale

Quello che spaventa maggiormente è che il recente sviluppo dell’intelligenza artificiale ha reso molto più semplice la creazione di contenuti simili, anche da parte di persone con scarse conoscenze tecniche, aumentando quindi la possibilità di incappare in truffe online. Tuttavia, la nuova tecnologia può essere utilizzata anche in maniera positiva, qualora dovesse servire alle autorità per stanare crimini.