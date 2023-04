“Dalla Regione una stangata ai pazienti”: cure ai diabetici, la denuncia di Aurelio Tommasetti

Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo al nuovo dispositivo per il controllo della glicemia e la relativa gara di appalto indetta dalla giunta De Luca, che ha suscitato l’interesse della Cisl Funzione Pubblica.

Ecco il nuovo dispositivo

Il nuovo dispositivo è stato progettato per offrire risposte immediate ai 400.000 pazienti diabetici della regione Campania, tuttavia, le preoccupazioni circa l’efficacia del dispositivo e la possibilità che gli utenti debbano sobbarcarsi ulteriori spese per i controlli e le terapie sono state sollevate.

La denuncia di Tommasetti

Il Prof. Tommasetti ha sottolineato che, nonostante l’aggiudicazione ad un’azienda con un ribasso notevole, è fondamentale garantire un servizio adeguato alle esigenze dei pazienti diabetici della regione. Inoltre, ha evidenziato la preoccupante percentuale di mortalità per il diabete mellito in Campania rispetto alle medie nazionali, sottolineando la necessità di presidi funzionanti e risposte degne di una sanità pubblica.

Le criticità in Campania

Il problema riguardante il diabete mellito nella regione Campania richiede un intervento tempestivo e mirato. La logica dello smantellamento della sanità pubblica cui si assiste da anni è un grave danno per i cittadini, che subiscono conseguenze negative anche dal punto di vista economico.

Per garantire una salute adeguata a tutti, è necessario investire in tecnologie innovative e mettere a disposizione degli operatori sanitari gli strumenti necessari per fornire una risposta efficace ai pazienti affetti da questa patologia. La Campania deve far fronte a questa sfida e fornire risposte concrete ai pazienti diabetici.