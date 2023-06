Dalla Protezione Civile nuovo avviso di allerta meteo per temporali intensi e pericolo dissesto idrogeologico

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per la Campania, valida dalle 14 alle 21 di oggi, martedì 13 giugno.

Si prevedono precipitazioni improvvise e intense, con la possibilità di un rapido sviluppo. In alcuni punti del territorio, i temporali potrebbero raggiungere un’intensità particolare, generando fenomeni di dissesto idrogeologico.

L’avviso della protezione civile

Durante l’evento meteorologico, potrebbero verificarsi anche grandinate, fulmini e raffiche di vento. È necessario prestare attenzione al rischio di allagamenti, all’aumento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, allo scorrimento delle acque sulle strade, ai ruscellamenti con trasporto di materiale, alle frane e alla caduta di massi.

Oltre al pericolo di dissesto idrogeologico, è importante prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie, a causa delle intense raffiche di vento e delle possibili grandinate.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile richiama l’attenzione dei Comuni sulla necessità di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare le misure preventive, di contrasto e di mitigazione dei fenomeni previsti, in conformità con i rispettivi Piani Comunali di Protezione Civile. È fondamentale verificare anche la corretta ricezione dei messaggi da parte della Sala Operativa regionale, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle eventuali emergenze.

L’obiettivo principale è tutelare la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i potenziali danni causati dal maltempo. Si raccomanda a tutti i residenti di seguire attentamente le indicazioni delle autorità competenti e di rimanere informati attraverso i canali ufficiali di comunicazione della Protezione Civile e delle amministrazioni locali.

Pericolo di dissesto idrogeologico

Si consiglia di prendere le precauzioni necessarie, come verificare lo stato di funzionamento degli impianti di drenaggio e di allontanarsi dalle zone a rischio durante le ore indicate nell’allerta meteo. In caso di necessità, è possibile contattare il proprio Comune o il numero di emergenza 112 per segnalare situazioni di pericolo o richiedere assistenza.

La Protezione Civile continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione meteorologica e fornirà eventuali aggiornamenti e nuove direttive in base alle necessità. La collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale per affrontare al meglio queste situazioni e garantire la sicurezza e il benessere della comunità.