«Dalla Montagna al Mare», una tre giorni di arte ed ecologia per conoscere e ammirare il territorio

Il festival per bambini “Dalla montagna al mare” arriva a Torraca nel Cilento, offrendo tre giorni di arte ed ecologia che esplorano i meravigliosi paesaggi della zona. Il festival invita i bambini a esplorare l’immaginazione attraverso camminate, laboratori, suoni, proiezioni e una grande opera d’arte collettiva.

Un festival per sostenere i diritti dei bambini

Il festival è stato sviluppato dal lavoro di MOOLTI, un gruppo che si definisce “un attivatore di multimmaginazione“, con l’obiettivo di sostenere i diritti dei bambini e renderli protagonisti delle loro esperienze. Il festival promuove il gioco, l’educazione, la partecipazione, l’esplorazione, la conoscenza, il sogno e l’immaginazione.

Coltivare il pensiero ecologico e il rapporto con l’ambiente

Durante i tre giorni del festival, i bambini avranno l’opportunità di coltivare il pensiero ecologico immaginando nuovi futuri possibili. Attraverso l’incrocio di discipline e saperi, saranno favoriti la conoscenza del territorio e degli ecosistemi naturali, nonché un nuovo rapporto con l’ambiente e con gli altri.

Programma ricco di attività ed esperienze

Il programma del festival offre una varietà di attività ed esperienze per i bambini. Ci saranno laboratori sonori e musicali guidati da esperti del suono, proiezioni di film-documentari seguite da dialoghi con registi e guide naturalistiche, camminate in montagna con interventi di guide, studiosi, naturalisti ed artisti, laboratori artistici di progettazione e costruzione di opere d’arte collettive su grandi tessuti, navigazioni in barche elettriche ad energia solare con guide marine, e la co-creazione di un’opera d’arte collettiva in piazza.

Partecipazione gratuita ma con prenotazione necessaria

Il festival “Dalla montagna al mare”, patrocinato dal Comune di Torraca e sostenuto dall’Associazione Donatori volontari del Cilento e da una grande rete di partner, sarà ad ingresso gratuito. Tuttavia, è necessaria una prenotazione per partecipare alle attività, che è possibile effettuare tramite il sito web ufficiale del festival.

Il festival “Dalla montagna al mare” offre un’opportunità unica per i bambini di esplorare la bellezza del Cilento, imparare sull’ecologia e sperimentare l’arte in tutte le sue forme. Non perdete l’occasione di partecipare a questo avventuroso e creativo evento che promuove l’immaginazione e la consapevolezza ambientale.