“Dalla montagna al mare”: nel Cilento un viaggio esplorativo con scienziati ed artisti per scoprire gli ecosistemi

«Dalla montagna al mare» è il festival di arti ed ecologia per bambini e adolescenti che esplora i paesaggi del Cilento sulle tracce dell’Antropocene alla ricerca dell’impatto dell’uomo sugli ecosistemi montani e marini, attraverso camminate, parate, suoni, ricerche, campeggio, immersioni e mostre, accompagnati da artisti, guide e scienziati.

La seconda edizione si terrà a Torraca, Tortorella e Sapri il 21, 22 e 23 Giugno 2024.

Un percorso in tre giorni attraversando paesi, sentieri, boschi, grotte, torrenti, spiagge e fondali: un gioco esplorativo per coltivare insieme ai bambini e alle bambine il pensiero ecologico immaginando insieme un nuovo rapporto con l’ambiente e con gli altri, favorendo la conoscenza del territorio e degli ecosistemi naturali all’incrocio tra arti, scienze e cittadinanza. Non mancheranno momenti di festa, parate di animali fantastici, suoni con le piante, osservazioni, esperimenti e interazioni scientifiche per scoprire e conoscere le specie animali e vegetali presenti lungo il percorso.

“Dalla montagna al mare è un’esperienza immersiva ed un viaggio ecologico attraverso i paesaggi di montagna e di mare, in cui bambini e adolescenti saranno direttamente protagonisti tra gioco e scoperta”

Il Festival, immaginato e co-creato da MOOLTI APS con il gruppo di bambini e adolescenti che seguono da oltre un anno le attività educative, ambientali e artistiche proposte dall’associazione nel territorio del basso Cilento, prevede un programma molto ricco e immersivo:

laboratorio artistico di animali fantastici e “La parata dei naturali” guidati da Marica Girardi – ricercatrice indipendente nelle arti performative

e guidati da Marica Girardi – ricercatrice indipendente nelle arti performative concerto con elementi naturali – pietre, piante e alberi con Francesco Magaldi – musicista, tecnico del suono (BAM!) – e Massimo Ferrara – ingegnere del suono (BAM!);

con Francesco Magaldi – musicista, tecnico del suono (BAM!) – e Massimo Ferrara – ingegnere del suono (BAM!); convivio di comunità con cibo e musica, con Pro loco Torraca e BAM!

con Pro loco Torraca e BAM! camminata lenta in montagna sulle tracce dell’Antropocene con lo zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici (Ardea APS), attraversando il Cammino di San Nilo;

con lo zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici (Ardea APS), attraversando il Cammino di San Nilo; pic nic, festa e campeggio in montagna con pernotto in tenda;

in montagna con pernotto in tenda; esplorazioni in mare e in spiaggia sulle tracce dell’Antropocene , e laboratori di ecologia marina con la biologa marina Federica Santelia (Profondo Blu Sapri2.0)

, e con la biologa marina Federica Santelia (Profondo Blu Sapri2.0) mostra finale – Reperti dell’Antropocene

Le attività sono gratuite, aperte ai bambini e bambine tra i 6 e i 14 anni (alcune attività sono aperte a tutti/e), e prevedono una prenotazione obbligatoria – fino a numero di esaurimento posti.

Il Festival Dalla Montagna al mare è un’attività realizzata grazie al progetto di ACRA “Climate change? We act the change” sostenuto dai fondi Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, con il supporto e il patrocinio dei Comuni di Torraca e Tortorella, la collaborazione e il patrocinio di BAM! – Bottega Artistico Musicale, Ardea APS, Cammini Bizantini, Pro Loco Torraca, Profondo Blu Sapri 2.0.