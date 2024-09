Dalla Francia all’Italia: la nave da crociera La Bouganville in rada ad Agropoli

Il mare di Agropoli ha accolto nuovamente la nave da crociera Le Bougainville, della compagnia francese Ponant.

L’imbarcazione è lunga ben 131 metri ed ospita fino a 184 passeggeri, cui se ne aggiungono 112 di equipaggio. Non sono previsti sbarchi in città, secondo gli itinerari della crociera che ha come partenza il porto di Nizza.

La crociera

Nei suoi 11 giorni di navigazione ha toccato Portofino, Livorno, Porto Santo Stefano e Amalfi. Ora è in rada nel centro agropolese prima di ripartire per la Sicilia, destinazione Taormina.

Poi sarà la volta della Puglia con lo sbarco ad Otranto, Ancora, Ravenna e Venezia. Il costo di una crociera è di quasi 9000 euro per una cabine e di 15mila euro nelle suite.