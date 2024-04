Dal Cilento alla Romagna: modelli turistici a confronto. Appuntamento il 15 aprile a Casal Velino

Riprendono in terra cilentana le attività formative del corso di “Operatore agrituristico e dello sviluppo rurale” dopo la full immersion di 4 giorni vissuta in Romagna.

Un confronto tra modelli turistici

Il 15 aprile 2024, presso l’agriturismo “I MORESANI” di Casal Velino, si terrà un workshop dal titolo “Dal Cilento alla Romagna: modelli turistici a confronto”.

L’obiettivo è quello di mettere a confronto i modelli turistici ed agrituristici di due territori accomunati da simili risorse paesaggistiche ed ambientali, come il mare ed il verde dell’entroterra, ma che pure presentano notevoli differenze.

Fare rete per migliorare l’offerta turistica

L’incontro, organizzato dalla Projenia SCS e patrocinato dal Comune di Casal Velino, vedrà la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti di Enti territoriali per lo sviluppo locale, strutture ricettive, aziende agricole e stabilimenti balneari. L’obiettivo è quello di “fare rete”, ovvero definire ed attuare delle sinergie territoriali nella filiera turistica, proprio come accade in Romagna, così da potenziare la capacità ricettiva delle strutture e migliorare la qualità complessiva dell’offerta.

Destagionalizzazione turistica: un tema chiave

Sarà dato ampio spazio alle testimonianze dei discenti sull’esperienza vissuta in Emilia Romagna e sul know-how acquisito. Si approfondirà, inoltre, il tema della destagionalizzazione turistica, ovvero sul perché questo è un processo fondamentale per favorire l’occupazione, lo sviluppo economico endogeno e l’intero comparto turistico del Cilento.