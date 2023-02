Dal Cilento a Cuba: ecco il documentario «The Sea of Hemingway»

È stato pubblicato on line “The Sea of Hemingway”, il documentario per la regia di Laura Lopez, presentato nel 2018 ed ora visibile a tutti. La pellicola, della durata di circa 30 minuti, ha partecipato a diverse rassegne come il Key West Film Festival, il NYC Independent Film Festival, il Canada International Film Festival e l’IndieFest, conquistando importanti riconoscimenti.

Il documentario su Hemingway

The sea of Hemingway è stato girato tra il Cilento e Cuba e punta a ricostruire il legame tra lo scrittore americano e il mare, ma soprattutto a comprendere definitivamente dove abbia tratto l’ispirazione per il suo romanzo più celebre, Il Vecchio e il Mare, con il quale si aggiudicò il premio Pulitzer nel 1953 e il Nobel per la letteratura l’anno successivo.

Il Vecchio e il Mare

Benché appaia pacifico che Hemingway abbia tratto la sua opea dal pescatore cubano Gregorio Fuentes, ad Acciaroli sostengono il contrario.

Proprio nella località costiera, nel 1951, lo scrittore americano trascorse dei giorni di vacanza.

Era diretto da Venezia verso Napoli con Mary, quarta ed ultima moglie, per incontrare degli amici. Durante il viaggio giunse anche nella frazione costiera del comune di Pollica.

I più anziani hanno sempre raccontato storie e aneddoti che lo riguardano. Hemingway avrebbe soggiornato al secondo piano dell’albergo “La Scogliera”, che si estendeva con il suo ristorante fin sulla spiaggia. Nel Cilento passò intere giornate a passeggiare e ad ascoltare storie di mare, che annotava sul suo immancabile taccuino.

E proprio da questi racconti che alcuni dicono abbia tratto origine “The Old Man and the Sea”,il “Il vecchio e il mare”. Ma a Cuba sostengono la tesi opposta e nel documentario di Laura Lopez si possono ascoltare storie e testimonianze su Ernest Hemingway.