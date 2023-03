Dal Centro Ufologico sono sicuri: «Avvistato ufo a Salerno»

Il 14 marzo 2023, un testimone di Salerno avrebbe assistito ad un avvistamento giudicato straordinario di UFO nella zona di Pastena. È quanto sostengono dal Centro Ufologico Mediterraneo. Il testimone, mentre fumava una sigaretta sul balcone di casa, ha notato dei puntini volanti neri nel cielo che si avvicinavano sempre di più. Riprendendo il fenomeno con il suo telefono, ha chiamato la sua compagna ad assistere all’evento. Quello che ha visto lo ha lasciato sbigottito: quattro oggetti scuri, che sembravano attorcigliarsi reciprocamente, ma senza che ci fosse nulla a unirli.

Investigatori in azione

La notizia dell’avvistamento ha attirato l’attenzione degli esperti del Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) che hanno condotto accurate indagini sul video registrato dal testimone. Dopo aver escluso ogni possibile spiegazione, dai volatili ai droni, gli ufologi hanno definito l’avvistamento come uno dei più grandi degli ultimi anni.

L’enigma

Gli ufologi non sono gli unici a non trovare una spiegazione per questo avvistamento: esperti dell’aeronautica in pensione sarebbero stati consultati, ma non sono riusciti a dare una soluzione all’enigma. «Si tratta forse di una tecnologia segreta e molto avanzata? E perché sarebbe stata utilizzata in una zona piuttosto popolata?», questo l’interrogativo.

L’invito

Il CUFOM ha invitato chiunque abbia visto avvistamenti simili a contattarli, anche se privi di immagini.