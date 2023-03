Da Sala Consilina al Vietnam: Giuseppe De Rosa alla “Ultra Asia”

Giuseppe De Rosa, ultramaratoneta di Sala Consilina è in Vietnam per partecipare alla “Ultra Asia”, 160 km da percorrere nelle montagne del Mai Chàu.

La gara

La Ultra ASIA Race prenderà il via il 6 marzo, è una ultramaratona di 160 km in 4 tappe, con 6000 metri di dislivello positivo, 7000 metri di dislivello negativo in autosufficienza alimentare. Ogni concorrente dovrà portare con sé uno zaino contenente l’attrezzatura obbligatoria, il cibo e l’equipaggiamento personale.

I partecipanti dovranno seguire il percorso segnalato dagli organizzatori e le indicazioni della cartina consegnata prima della gara. Ci sono punti di controllo situati a intervalli regolari. Un supporto tecnico e un team medico sono presenti durante l’intero evento.

La gara si svolgerà nel nord ovest del Vietnam, nella regione di Mai Châu.

Le parole dell’atleta

“Il Roadsign Continental Challenge – spiega Giuseppe atleta dell’ASD CarMax Camaldolese – intreccia i destini di tantissime persone. Talvolta li orienta,talvolta li scombussola. Ci troviamo di punto in bianco a sfidare qualcuno che non volevamo affrontare, a dovere attraversare luoghi ostili, a dover curare un infortunio che non volevamo subire e molte volte a sbagliare una gara dove volevamo imporci. Eppure, nonostante il caso faccia parte di queste gare estreme in autosufficienza alla fine non mi influenza il risultato, in fin dei conti è l’unica cosa che mi rende vivo. Questa è la mia vita“.