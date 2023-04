Da Forza Italia Eboli una soluzione per la società sportiva U.S. Salernitana

“Mettiamo a disposizione il Dirceu Forza Italia Eboli” scrive al Sindaco Mario Conte e chiede collaborazione riguardo un tema di grande interesse: spazi idonei dove potersi allenare per la società sportiva U.S. Salernitana.

Il consigliere comunale Giuseppe Norma e Andrea Fusco del direttivo cittadino affidano ad una missiva la richiesta indirizzata al Sindaco di Eboli, Mario Conte.

“Si discute da tempo del problema che la società sportiva U.S. Salernitana sta riscontrando nella ricerca di un centro in grado di ospitare gli allenamenti delle proprie squadre.

La stampa campana, in particolare, sta riportando le bocciature a cui sono andate incontro tutte le strutture che si sono proposte in quanto ritenute inadeguate.

Le dichiarazioni da Forza Italia

A tal proposito – scrivono da Forza Italia – chiediamo di valutare, in maniera concreta, la possibilità di avviare un dialogo con la società sportiva indicata al fine di proporre lo stadio “Dirceu” e i servizi che ruotano attorno ad esso, come centro disponibile a soddisfare le esigenze di una società militante nel massimo campionato di calcio del nostro Paese e che nella Città di Eboli ha trovato sempre un grande supporto”.

Dal momento che nessuna società calcistica si serve dell’impianto non si verrebbe a creare nessun tipo di disagio per le società di atletica leggera presenti in loco.

La possibilità prospettata, se strutturata in maniera adeguata, sarebbe effettivamente realizzabile e porterebbe alla città un grande beneficio.

La nota stampa

“Grazie a questa collaborazione potremmo avanzare diverse richieste come, ad esempio, quella di apportare delle migliorie alla struttura e all’intero complesso sportivo in modo tale da alleggerire anche le casse comunali. Inoltre, non è da sottovalutare l’entusiasmo e l’affluenza di appassionati ma anche di semplici curiosi che sarebbe consequenziale a questa proposta se accolta”, prosegue la nota.

“Sarebbe interessante esaminare la questione con tutta l’assise comunale e proporre alla U.S. Salernitana il nostro stadio.

Si ribadisce, inoltre, come uno degli interessi primari di “Forza Italia” insediatosi da poco nella città di Eboli, con un nuovo direttivo cittadino, sia quello di promuovere e tutelare le attività locali ed in particolare, in questo caso, tutte quelle che ruotano attorno allo stadio “Dirceu” oltre a promuovere e a tutelare le attività sportive che sono basilari per una corretta formazione dei giovani.

L’Amministrazione ha l’obbligo di prendere in considerazione questa opportunità e di dimostrare, per una volta, come possa agire in maniera concreta per la crescita di Eboli”.