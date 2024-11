Da Eboli al Cilento: il tour di Vincenzo De Luca per inaugurare nuovi presidi sanitari

Vincenzo De Luca torna a far tappa a sud di Salerno per inaugurare nuovi servizi sanitari. Il governatore della Campania sarà sabato mattina ad Eboli e Valle dell’Angelo.

Nuove sale operatorie all’ospedale Santa Maria della Speranza

Nella città della Piana del Sele taglierà il nastro delle sale operatorie presso l’ospedale Santa Maria della Speranza. Appuntamento alle 9.30. Saranno presenti anche il sindaco, Mario Conte e il direttore sanitario, Gerardo Liguori. Posizionate al primo piano dell’ospedale, le sale operatorie nuove consentiranno a chirurghi, cardiologi, ortopedici, oculisti, urologi e otorini, di operare nel massimo comfort e nella più ampia sicurezza con attrezzature nuove e funzionali.

Botteghe di Comunità

Alle 11.30, invece, tappa a Valle dell’Angelo. Un luogo simbolico, quello del comune più piccolo della Campania, dove aprirà una delle Botteghe di Comunità a servizio delle aree interne. Si tratta di uno spazio dove sono previsti servizi infermieristici in presenza, prestazioni specialistiche sia sul posto che in telemedicina per le patologie croniche ad alta prevalenza, in collaborazione con la medicina di base e la rete di farmacie presenti sul territorio.

Le finalità

L’obiettivo è fornire agli abitanti del Cilento interno un percorso di salute collaudato e duraturo, basato su figure altamente specializzate e professionali. Un modello di sanità di prossimità basato su medici di medicina generale, infermieri di famiglia, assistenti sociali e farmacie rurali. Insomma domani è una giornata importante per la sanità territoriale, poco importa se i malpensanti sottolineano che queste sortite “taglia nastri” di De Luca vengano organizzate spesso in vista delle elezioni. È già accaduto in passato. Eppure la sanità territoriale fa quotidianamente registrare criticità.