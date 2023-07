Da domani chiuso l’ufficio postale di Roccadaspide

L’Ufficio Postale di Roccadaspide, sito in via Gaetano Giuliani, sul corso principale della cittadina, resterà chiuso al pubblico a partire dal 7 luglio. Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali delle frazioni e delle località di Roccadaspide. Nello specifico resteranno aperti gli uffici di Acquaviva che, per fronteggiare il disagio, seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35, l’ufficio è dotato di ATM fruibile ventiquattro ore su ventiquattro.

Lo sportello di Acquaviva

Presso l’Ufficio Postale di Acquaviva si potrà usufruire di uno sportello dedicato alla consegna di pacchi, alla corrispondenza inesitata e a tutte le operazioni effettuate normalmente dalla sede di Roccadaspide capoluogo che riaprirà il 25 luglio, salvo imprevisti al prosieguo del lavori.

La chiusura si è resa necessaria per consentire degli interventi infrastrutturali improrogabili.

Gli altri uffici postali

I cittadini, inoltre, potranno rivolgersi per tutti i servizi postali, anche agli uffici dei comuni confinanti come quello di Castel San Lorenzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 e dotato di ATM e quello di Capaccio Scalo, sito in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 e dotato di ATM.