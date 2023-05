Da Confesercenti Vallo di Diano incentivi da 16 mln di euro per le imprese turistiche della Regione Campania

Confesercenti Vallo di Diano, l’associazione di categoria guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ha reso noto l’avviso pubblico per l’erogazione di incentivi alle aziende del settore turistico.

La dotazione finanziaria complessiva è di ben 16 milioni di euro. Si tratta di un’importante iniziativa volta a sostenere le imprese private del settore turistico, tra cui ristoranti, bar, B&B, alberghi, villaggi, affittacamere, aree camping e parchi divertimento.

Ecco chi può partecipare all’avviso pubblico

Possono accedere ai bonus assunzionali le imprese costituite in forma di ditta individuale o società di micro, piccola, media e grande dimensione che assumono lavoratori in qualità di dipendenti o attivano tirocini presso un’unità operativa ubicata nella Regione Campania. La misura ha carattere retroattivo e ricomprende le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2023.

L’avviso prevede diverse modalità di incentivo. Per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto un contributo una tantum pari a € 7.000. Per le assunzioni a tempo determinato di almeno sei mesi, invece, è previsto un contributo di € 2.500. Infine, per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, è previsto un contributo di € 4.500.

Per quanto riguarda gli incentivi per i tirocini, è previsto un contributo una tantum di € 2.500 per i tirocini extracurriculari della durata di almeno 4 mesi, attivati a favore di personale con età inferiore o uguale a 25 anni.

Le info utili

Le richieste di incentivi potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 maggio 2023. Confesercenti Vallo di Diano offre alle imprese del territorio un importante servizio di analisi documentale, analisi della fattibilità, gestione e monitoraggio pratica e di rendicontazione del progetto.

Come ha sottolineato la presidente Aquino, l’associazione è al fianco delle piccole e medie imprese del territorio e mette a disposizione uno sportello dedicato che si trova in via San Sebastiano a Sala Consilina.

Inoltre, è possibile contattare Confesercenti Vallo di Diano anche via email all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it, al numero di telefono 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it. Si tratta di un’opportunità da non perdere per le imprese del settore turistico che vogliono rilanciare la propria attività e fare crescere il proprio business.