Da Cicerale un appello alla Provincia per la sistemazione della S.P. 83

Il Comune di Cicerale, guidato dal sindaco Giorgio Ruggiero, ha sollecitato la Provincia di Salerno affinché si adoperi per la risoluzione di tutte le criticità riguardanti la S.P.83 e in particolare per la regimentazione delle acque e la risagomatura del manto stradale.

Le criticità

La S.P.83 presenta alcune criticità, in particolare la mancata pulizia delle cunette che hanno determinato vari avvallamenti del manto stradale. Le criticità producono disagi alla circolazione nonché danni alle proprietà limitrofe.

L’appello alla Provincia

La situazione sta rendendo difficile la vita dei residenti mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Di qui la decisione dell’Ente, di dover formulare voti alla Provincia di Salerno affinché si adoperi per la risoluzione di tutte le criticità riguardanti la S.P.83.