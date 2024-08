Da Caggiano è partito il pellegrinaggio verso il Sacro Monte di Viggiano. Oltre 60 chilometri da percorrere a piedi

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un gruppo di pellegrini è partito dalla località Cardoni, a Caggiano, per raggiungere il Sacro Monte di Viggiano, in Basilicata. Un cammino di oltre 60 chilometri da percorrere a piedi, un’avventura che non è solo fisica, ma anche profondamente spirituale.

Tra i partecipanti, anche, come di consueto, il Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Presenti numerosi pellegrini provenienti dalle città di Caggiano, Viggiano e Brienza, lungo il percorso, poi si uniranno anche i pellegrini di Marsico Nuovo.

Durante il cammino, i pellegrini avranno l’opportunità di fermarsi, riposarsi e pregare, rinnovando il loro legame con la tradizione del pellegrinaggio.