Curiosità

Da Caggiano al Sacro Monte di Viggiano: al via il cammino per la Madonna Nera

È partito all'alba da Caggiano il pellegrinaggio a piedi di 60 km verso Viggiano. Un viaggio di fede e tradizione per la Madonna Nera

Di: Erminio Cioffi
Da Caggiano al Sacro Monte di Viggiano: al via il cammino per la Madonna Nera

È iniziato questa mattina all’alba, dalla località Cardoni di Caggiano, il tradizionale pellegrinaggio a piedi verso il Sacro Monte di Viggiano, uno dei cammini di fede più sentiti e profondamente radicati nella storia delle comunità locali.

Numerosi pellegrini si sono messi in cammino seguendo gli antichi percorsi che, da generazioni, conducono al santuario della Madonna Nera. Alla partenza erano presenti il sindaco Modesto Lamattina e il parroco don Angelomaria Adesso, che hanno salutato i partecipanti e rivolto loro un sincero augurio per il lungo viaggio.

Un percorso di 60 chilometri tra sette comuni

Saranno circa 60 i chilometri da percorrere attraversando ben sette paesi, tra sentieri, strade e territori che custodiscono una storia comune. Si tratta di un cammino impegnativo, vissuto tuttavia con la forza della fede, della preghiera e della devozione.

L’arrivo a Viggiano è previsto per sabato mattina, dopo un giorno e una notte scanditi dalla fatica del percorso, dalla condivisione e dalla spiritualità.

Una tradizione che unisce le generazioni

Questo pellegrinaggio va oltre la semplice distanza percorsa: rappresenta un vero e proprio viaggio nel cuore della tradizione, sulle tracce degli antenati, nato per rinnovare ancora una volta il legame profondo con la Madonna Nera e custodire una devozione che continua a essere tramandata di generazione in generazione.

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