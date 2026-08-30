Curiosità

Madonna Nera di Viggiano: a Caggiano parte il pellegrinaggio con la Centa

Rinnovata a Caggiano la tradizione dell'Uscita della Centa: parte il cammino a piedi verso il Sacro Monte di Viggiano per la Madonna Nera.

Di: Erminio Cioffi
Centa Caggiano

Si è rinnovata questa mattina la tradizionale “Uscita della Centa”, primo momento del pellegrinaggio della comunità di Caggiano verso il Sacro Monte di Viggiano, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna Nera.

Simbolo di devozione e scultura di luce caggianese

La “centa” è un caratteristico cinto votivo realizzato con candele, frutto del lavoro paziente e della devozione di mani esperte. Una vera e propria scultura di luce che rappresenta uno dei simboli più significativi di una tradizione religiosa antica, profondamente radicata nella comunità caggianese.

Tre giorni di cammino a piedi verso il Sacro Monte

Il cammino proseguirà giovedì mattina, quando, alle prime luci dell’alba, partiranno i pellegrini diretti a piedi verso Viggiano. Un percorso lungo e impegnativo, della durata di tre giorni, che porterà i partecipanti a raggiungere il Sacro Monte sabato mattina.

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