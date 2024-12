Da Acciaroli a Mattinata: inaugurata la Grande Onda dedicata ad Angelo Vassallo

È stata inaugurata a Mattinata “La Grande Onda”, un’opera realizzata in memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore assassinato il 5 settembre 2010. L’installazione, composta da 2.500 bottiglie di plastica provenienti da ogni angolo d’Italia, è stata ideata dal maestro Sante De Biase e realizzata seguendo la sequenza matematica di Fibonacci. Non si tratta solo di una scultura, ma di un potente simbolo di memoria collettiva, giustizia e impegno civico, che oggi rappresenta la lotta per la verità sull’assassinio di Vassallo.

Durante la cerimonia, Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, ha dichiarato: “Nel nostro Paese c’è chi distrugge e chi costruisce. Il Comune di Pollica ha scelto di distruggere, cancellando anche la Grande Onda originaria, con l’intento di eliminare ogni traccia delle iniziative realizzate dalla Fondazione Angelo Vassallo in ricordo del Sindaco Pescatore. Al contrario, il Comune di Mattinata ha scelto di costruire, ricreando un simbolo che va oltre i confini del Gargano per diventare un emblema per l’Italia intera.“

Dario Vassallo ha continuato: “Grazie al sostegno di milioni di italiani, in questi anni siamo riusciti a far crescere la Fondazione Angelo Vassallo come una Grande Onda, un movimento collettivo che persegue due obiettivi imprescindibili: Verità e Giustizia per Angelo. Non ci fermeremo mai, e La Grande Onda continuerà il suo cammino.”

Inoltre, Dario Vassallo ha espresso la sua gratitudine per la collaborazione con gli studenti di Mattinata nella realizzazione dell’opera: “Abbiamo collaborato con gli studenti per dare vita a un’installazione unica, composta da 2.500 bottiglie di plastica blu, verdi e trasparenti, sotto la direzione del maestro Sante De Biase. Questa opera non è soltanto un oggetto fisico, ma un potente messaggio di Cultura, Legalità, Condivisione, Amicizia e Solidarietà. ‘La Grande Onda’ è un viaggio che attraversa il cuore del territorio e della nostra storia, un invito a guardare oltre e a riscoprire il profondo significato di comunità e appartenenza.”

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha aggiunto: “Questa installazione è un simbolo di speranza, una scultura che non solo ci ricorda Angelo Vassallo, ma ci invita a riflettere sul valore della memoria e dell’impegno per il bene comune. La Grande Onda è un monito per le future generazioni a non dimenticare mai l’esempio di buon governo e giustizia che ci ha lasciato Angelo.”

“La Grande Onda” porta con sé un messaggio potente di speranza e di impegno per la difesa dell’ambiente, fungendo da monito per coloro che ignorano il grido della nostra Madre Terra. La sua forza non si ferma qui: continuerà a ispirare chi crede nella bellezza della giustizia e nella forza della solidarietà, perpetuando l’eredità di Angelo Vassallo come esempio eterno di impegno e amore per il territorio.