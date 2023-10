Cucciolo lanciato da un’auto a Montesano sulla Marcellana, la volontaria: ”Vergogna!”

Un cucciolo sarebbe stato lanciato da un’automobile, il condizionale è d’obbligo perché non vi è alcuna certezza. L’unica cosa certa è che l’ennesimo cane abbandonato nel Vallo di Diano, un cucciolo, ha riportato una frattura così importante sulla testa tanto da sembrare un grosso pernoccolo, ma non è così. La denuncia sui social arriva da Amanda Cozza, presidente dell’Associazione “Qua La Zampa Effe” che sta svolgendo un lavoro enorme sul territorio.

Le parole della presidente dell’associazione

La presidente nel suo post racconta che adesso il cucciolo si trova in una clinica veterinaria e che presto per lui si apriranno le porte del canile. Amanda Cozza rimarca l’importanza della sterilizzazione aggiungendo che a breve, inoltre, partiranno anche nel Vallo di Diano, campagne di sterilizzazione in 9 comuni. In sostanza i cittadini privati potranno sterilizzare i propri cani anche dai veterinari privati.

I canili territoriali sono saturi, in particolare di cani maremmani e da caccia sicuramente abbandonati, aggiunge Amanda Cozza che tiene a sottolineare: “la popolazione di randagi, grazie alle campagne di sterilizzazione ASL e ai volontari si sta notevolmente riducendo”. Il lavoro da fare è ancora tanto.

Ecco i Comuni

I nove comuni in cui inizierà la campagna di sterilizzazione sono: Atena Lucana, Sant’Arsenio, San Rufo, Monte San Giacomo, Sanza, Buonabitacolo, San Pietro al Tanagro, Casalbuono e Pertosa.