Cuccaro Vetere, ok alla messa in sicurezza sismica della scuola dell’infanzia

Il Comune di Cuccaro Vetere ha approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza sismica dell’edificio scuola dell’infanzia, sito in Via Convento, per un importo complessivo pari a € 969.431,65.

Le risorse

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Valiante, ha ottenuto un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quest’ultimo assegna ai comuni italiani risorse per la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici o delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’Ente e con destinazione d’uso pubblico; priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Attraverso la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito nello stato di previsione del MIT il Fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Gli obiettivi

L’obiettivo del progetto è quello di effettuare lavori di messa in sicurezza sismica per garantire la sicurezza dei più piccoli e di tutto il personale dipendente che lavora nella struttura scolastica, adeguandola agli attuali standard.