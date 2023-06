Cuccaro Vetere: demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per i lavori di “Demolizione e Ricostruzione dell’edificio Scolastico Comunale”, nell’importo di di € 1.142.143,20.

Fondi Pnrr per la ricostruzione della scuola di Cuccaro: ecco il progetto

Lo scorso anno Cuccaro Vetere inoltrava la candidatura al bando pubblicato con Avviso Pubblico per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi PNRR – M2C3I1.1 Costruzione di nuove scuole, con una scheda progetto che prevedeva la demolizione con ricostruzione in situ del plesso scolastico per un importo complessivo di quadro economico di € 1.972.760,71, integrato a seguito di chiarimento del MIUR, al fine di rientrare nei massimali previsti in base all’utenza in € 1.038.312,00.

Ora l’Ente è stato ammesso al finanziamento dell’importante opera che punta alla messa in sicurezza ed adeguamento funzionale plesso scolastico via Convento, tramite interventi di Demolizione e ricostruzione.

Come verrà finanziata l’opera

L’importo complessivo delle opere previste dal progetto, pari ad € 1.038.312,00, è stato oggetto di richiesta di accesso al fondo opere indifferibili, ex D.M. 10 febbraio 2023 – Procedura ordinaria per l’accesso al Fondo opere indifferibili da parte delle stazioni appaltanti per aumento prezzi, rispetto al quale è stata avanzata richiesta dell’incremento del 10% e che pertanto il nuovo importo di quadro assomma ad € 1.142.143,20.

L’intervento in programma sarà finanziato pertanto con il contributo di cui all’avviso pubblico per la programmazione di interventi per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole, nell’ambito del PNRR, in particolare Missione 2 che punta alla costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici.