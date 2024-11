Cuccaro Vetere, cambia la sede dell’aula consiliare

Cambia la sede dell’aula consiliare del comune di Cuccaro Vetere. L’Ente guidato dal sindaco Simone Valiante ha individuato quale sede per la convocazione del consiglio comunale una sala dell’edificio della residenza Municipale di Via Convento n. 13, e precisamente quella posta al 1° piano già destinata ad ufficio del sindaco. La nuova sede è operativa già dal 20 settembre.

Le motivazioni

Le riunioni del Consiglio comunale si sono tenute abitualmente nella sala consiglio, ubicata nell’edificio ex Convento di San Francesco in Via Convento; nei mesi scorsi il Comune aveva completato la procedura per l’affidamento in gestione dell’immobile denominato “ex Convento di San Francesco”, da destinarsi ad ospitalità e attività finalizzate alla valorizzazione turistico ambientale del territorio.

Per questo l’Ente ha ritenuto necessario individuare come sede del consiglio comunale una sala della residenza Municipale. In questo modo l’Amministrazione punta al miglioramento dei servizi al cittadino, che potrà trovare in un unico edificio tutti gli uffici comunali.