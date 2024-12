Crollo di un edificio abbandonato a Sassano: momenti di paura nel centro storico

Ieri sera, a Sassano, si è verificato il crollo di un’abitazione abbandonata nel cuore del centro storico, creando momenti di paura tra i residenti. La caduta di calcinacci e parte delle mura è avvenuta in un vicolo in quel momento deserto, dove, fortunatamente, non stava passando nessuno a piedi.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, coadiuvati dai volontari dell’associazione di Protezione Civile L’Orchidea Emergenza Anpas, guidati da Carmine Aquino. Insieme, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori crolli. Di conseguenza, è stata interdetta al passaggio pedonale la zona circostante, con chiusura del Vico Garibaldi, per evitare il rischio di nuovi crolli dall’edificio adiacente.