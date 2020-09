Caduta massi minaccia la strada: chiude Rizzico

PISCIOTTA. Chiude nuovamente la strada di Rizzico. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata congiuntamente dal sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori e dal vicesindaco di Ascea, Stefano Sansone. Il provvedimento giunge a seguito di un incendio verificatosi proprio nel territorio asceota, in località Tempa di Rose Cotroni. Questo ha interessato anche il tratto dell’ex SS447. Di qui la segnalazione dei carabinieri forestali di Casal Velino che, intervenuti sul posto, hanno evidenziato il pericolo caduta massi dal costone roccioso adiacente la carreggiata.

Rizzico, l’ordinanza di chiusura

Di qui la chiusura della strada di Rizzico disposta dalle due amministrazioni in attesa di verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza della zona con rimozione dei massi pericolanti.

Ex SS447, l’attesa per la variante

La strada di Rizzico era stata riaperta lo scorso luglio dopo anni di attesa, in seguito ad alcuni interventi tampone di manutenzione dell’asfalto finanziati con risorse CIPE.

L’arteria è chiusa a causa di una frana che insiste dagli anni ’80; la comunità di Pisciotta attende ormai da tempo l’avvio dei lavori per una variante che permetterà più agevolmente di collegare il centro cilentano ad Ascea, senza percorrere la superstrada.

La Provincia di Salerno e il Comune a hanno ottenuto fondi per 19milioni per Rizzico. Risorse arrivate grazia al Patto per il Sud promosso dal Governo. Per avviare la gara d’appalto si attende ancora la validazione del progetto.