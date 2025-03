Crollo di Bari: anche due cilentani tra i soccorritori. Anziana estratta dalle macerie dopo 26 ore | VIDEO

Ci sono anche due cilentani tra gli eroi che, per oltre 24 ore, hanno scavato tra le macerie dell’edificio crollato in via Edmondo De Amicis a Bari per estrarre la donna di 74 anni che viveva all’interno.

Si tratta dei vigili del fuoco Pietro Apolito, che è anche sindaco di Perito, e Giuseppe Ferra originario di Gioi, e dallo scorso anno consigliere comunale. Entrambi fanno parte del team U.S.A.R. di Salerno, inviato per garantire assistenza. A Bari hanno ritrovato Rosa D’Eliseo, comandante dei Vigili del Fuoco della città pugliese, ma fino a due anni fa comandante a Salerno.

L’attività dei Vigili del Fuoco

Il lavoro svolto è stato lungo e complesso. I Vigili del Fuoco, infatti, hanno scavato per circa 26 ore a mano e con le ruspe per individuare l’anziana, l’unica che si trovava ancora in quell’edificio di cinque piani, già dichiarato inagibile lo scorso 25 febbraio con conseguente sgombero per venti famiglie. I lavori di adeguamento erano iniziati due settimane fa.

Pochi minuti prima, alcuni residenti della zona avevano sentito degli scricchiolii sospetti e avevano avvisato il direttore dei lavori che, dopo un sopralluogo con alcuni operai, comprendendo la pericolosità della situazione, era andato via portando con sé anche una famiglia con un bambino.

Il crollo, però, non ha risparmiato la 74enne che ancora si trovava nello stabile. Forse stava provando anche lei ad allontanarsi, perché è stata ritrovata nella zona della scala, probabilmente appena imboccata per poter uscire.

Il salvataggio

C’è voluto tempo per trovarla; per fortuna stava bene nonostante le ore trascorse tra le macerie. “Siamo felici di averla trovata viva dopo così tanto tempo. Si era creata una sacca d’aria grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. È stata davvero fortunata, siamo contenti per lei”, ha spiegato il comandante D’Eliseo.