Criticità sul ponte “Massavetere” a Caggiano: incontro in Prefettura. L’Anas preannuncia la chiusura della strada

Si è tenuto un nuovo incontro in Prefettura a Salerno per discutere delle criticità riscontrate durante i lavori di messa in sicurezza dei ponti della SS19 ter “Dorsale Aulettese”, su sollecitazione del Comune di Caggiano.

L’obiettivo

L’obiettivo era affrontare le questioni legate ai lavori in corso e trovare soluzioni per evitare disagi per i cittadini e i trasportatori. Circa un mese fa, durante un altro incontro sempre sollecitato dal sindaco di Caggiano, erano stati disposti maggiori controlli sul ponte Massavetere, dove continuavano a transitare mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate nonostante il divieto e il rischio di pericolo. Durante l’ultima riunione, i rappresentanti dell’Anas hanno ribadito la necessità di controlli e hanno preannunciato che in caso di continue violazioni ai limiti imposti sulla strada, sarebbero costretti a chiudere completamente l’arteria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operai che lavorano sul ponte.

I controlli

I controlli effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale hanno portato a sanzionare diversi automobilisti indisciplinati, incluso un veicolo pesante con peso superiore a quello consentito. Inoltre, è stato deciso che i militari della Guardia di Finanza affiancheranno i Carabinieri per aumentare il controllo sull’arteria. Saranno pubblicati messaggi sui tabelloni vicino alle uscite autostradali per informare gli utenti delle limitazioni sulla SS19 ter Dorsale Aulettese. La Prefettura di Salerno si è impegnata a supportare e supervisionare i lavori in corso e organizzerà un nuovo incontro a fine giugno per valutare l’andamento dei lavori e affrontare eventuali criticità.