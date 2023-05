Cresce il dibattito ad Altavilla Silentina sulla Pro Loco: i cittadini si mobilitano per far valere le loro richieste

Continua il dibattito sulla Pro Loco ad Altavilla Silentina dove i cittadini, con il supporto volontario dell’avvocato Tommaso Errico, chiedono, da tempo al presidente dell’importante associazione, Angelo Christian Sabia, di accettare le loro richiese di iscrizioni e, dinanzi alla mancanza di una risposta, protrattasi nel corso del tempo, hanno costituito un comitato per far valere le proprie ragioni.

Il dibattito

Un ulteriore dibattito pubblico, dopo i diversi già fatti sul tema, si terrà il 24 maggio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium comunale “Casagrande”. A prendere parte all’incontro, in cui si ribadirà la volontà, di quanti hanno chiesto di aderire alla Pro Loco, di attivarsi per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio tramite tale organismo, saranno il sindaco, Francesco Cembalo, lo stesso Errico, rappresentante del comitato “Per una Pro Loco inclusiva ad Altavilla Silentina”, l’avvocato e consigliere regionale della Campania, Franco Massimo Lanocita, il consigliere con delega al turismo e alla promozione del territorio della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, il consigliere regionale e presidente della V Commissione Regionale Aree Interne, Michele Cammarano, il consigliere regionale Andrea Volpe e il presidente regionale UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane) Tony Lucido a cui saranno affidate le conclusione.

A coordinare i lavori sarà il giornalista Oreste Mottola.

Le dichiarazioni dell’avvocato Errico

“Abbiamo organizzato questo incontro pubblico per dare inizio ad un dibattito, che speriamo continui nelle sedi istituzionali, sull’importanza delle Pro Loco. La questione della Pro Loco di Altavilla Silentina non riguarda solo la nostra comunità. L’argomento è di grande importanza soprattutto in questo momento in cui sembra imminente l’attesa istituzione dei poli turistici locali previsti dalla vigente legislazione regionale e che vedranno la partecipazione congiunta dei comuni e delle associazioni” ha fatto sapere Errico.