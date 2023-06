“Costruire in moda”: Ok ad un progetto di rigenerazione urbana ad Omignano

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti rigenerazione urbana attraverso attività culturali e ricreative “Creative Living Lab” V edizione, pubblicato dalla Direzione Creativa Contemporanea MIBACT.

Il progetto di Omignano

L’Ente cilentano intende partecipare al bando in questione attraverso una proposta progettuale denominata “costruire in moda“, il cui scopo è quello di realizzare progetti di interazione socio- culturale volti al reinserimento lavorativo e sociale delle fasce deboli della popolazione nella fattispecie giovani e donne in cerca di prima occupazione, in partenariato con la P&P Academy, con sede in Pozzuoli.

Non sono previsti oneri finanziari a carico del Comune ai fini della partecipazione né ai fini dell’attuazione del progetto il quale, come stabilito dall’Avviso pubblico, se finanziato, sarà coperto al 100% dei costi ammissibili, comprensivi degli oneri fiscali dovuti per legge, fatta salva la possibilità di eventuali co-finanziamenti da parte del soggetto proponente o di soggetti terzi, purché dichiarata all’atto della proposta e approvata dalla Commissione di valutazione.

“Creative Living Lab” : gli obiettivi della V edizione del bando

Creative Living Lab punta a favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana finalizzati a migliorare la qualità delle dinamiche sociali, culturali ed economiche nei territori di riferimento, e sperimentare e diffondere metodologie innovative e inclusive capaci di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi.

L’avviso si pone l’obiettivo inoltre di implementare la produzione di nuove opere, site-specific, performance teatrali e spettacoli dal vivo, in grado di attivare e valorizzare i luoghi di progetto e sostenere percorsi di innovazione e trasformazione artistica, culturale e sociale e la ricerca e la produzione nell’ambito della creatività contemporanea.

L’Amministrazione Comunale ha espresso così la volontà di partecipare al bando in questione con la possibilità di presentare proposte progettuali per il finanziamento di attività culturali e ricreative all’interno di luoghi e/o edifici in disuso con importo massimo finanziabile di euro 40.000,00.