Costa Infreschi, affonda imbarcazione: salvi due diportisti

Affonda imbarcazione, provvidenziale il soccorso di due persone da parte della Guardia Costiera di Palinuro, diretta dal tenente di vascello Amalia Mugavero. Un’unità da diporto, per cause ancora da accertare, è affondata nelle acque antistanti la spiaggia della Molara, all’interno dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta.

L’allarme è i soccorsi

L’allarme è stato dato da altre imbarcazioni in transito nella zona. Il personale della Guardia Costiera di Palinuro, a bordo di un gommone già in mare per il pattugliamento, è intervenuto tempestivamente raggiungendo l’area.

I due passeggeri, entrambi del napoletano, sono stati salvati e l’unità è stata messa in sicurezza per evitare danni ambientali. Successivamente, con l’aiuto di subacquei specializzati e un’unità da rimorchio, è stata portata in sicurezza al porto di Scario.

Controlli sulla sicurezza balneare

Per fortuna i due diportisti, circa settant’anni, se la sono cavata soltanto con un grosso spavento. Provvidenziale è stato l’intervento della guardia costiera che con l’inizio della stagione estiva ha intensificato i controlli.

Anche a livello nazionale, infatti, il 17 giugno scorso, è scattata l’operazione Mare Sicuro. La Guardia Costiera rimarrà attiva per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme lungo tutto il territorio marittimo.