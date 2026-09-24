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Corso gratuito di spagnolo ad Agropoli: info e iscrizioni

Aperte le iscrizioni al corso gratuito di spagnolo ad Agropoli promosso dal Comune. Lezioni dal 7 ottobre al Forum dei Giovani

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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L’amministrazione comunale di Agropoli ha aperto ufficialmente le iscrizioni per un nuovo percorso formativo interamente gratuito dedicato allo studio della lingua spagnola. L’iniziativa, promossa dalla giunta guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e curata dall’assessore alle Politiche Giovanili Elvira Serra, nasce dalla sinergia tra l’Ufficio Politiche Giovanili e il Forum dei Giovani locale. Il progetto punta a offrire ai residenti e agli studenti del territorio un’occasione concreta per ampliare le proprie competenze linguistiche e arricchire il bagaglio culturale personale.

Dettagli, sede e orari delle lezioni

Il percorso di formazione si svolgerà direttamente all’interno della sede del Forum dei Giovani di Agropoli a partire dal prossimo 7 ottobre 2026. Gli incontri sono programmati nella fascia oraria pomeridiana e serale, precisamente dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita, rappresentando così un’opportunità accessibile a tutti i giovani interessati a investire nella propria crescita formativa e professionale attraverso l’apprendimento di una nuova lingua straniera.

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Come partecipare e inviare la domanda

Per ricevere ulteriori informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e per presentare formalmente la propria domanda di iscrizione, è possibile contattare direttamente la referente del progetto. Le richieste di partecipazione possono essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica mariasoledaddorsch@gmail.com.

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