Corso di formazione per enti pubblici, successo per la prima giornata a Roccadaspide

Grande partecipazione per la prima giornata del corso di formazione per enti pubblici organizzato a Roccadaspide grazie ad un accordo tra quattordici comuni. Grande partecipazione per la prima giornata del corso di formazione per enti pubblici organizzato grazie ad un accordo tra quattordici comuni.

L’importanza dell’iniziativa

Alla luce delle recenti novità normative giurisprudenziali in tema di contratti pubblici, in vigore dal 1 luglio, per formare al meglio il personale degli uffici comunali, i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Campora, Trentinara, Gioi, Stella Cilento, Giungano, Vallo della Lucania, Postiglione, Ricigliano, Piaggine, Montecorvino Pugliano e Sant’Angelo a Fasanella hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per organizzare un corso di formazione destinato ai propri funzionari.

Le lezioni

La prima lezione, delle tre totali previste per il percorso formativo, si è tenuta il 22 giugno presso l’aula consiliare del comune di Roccadaspide, ente capofila del progetto. A prenderne parte, con grande soddisfazione da parte degli enti promotori dell’evento, sono stati non solo i funzionari dei quattordici comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa, ma anche quelli provenienti da altri territori che hanno colto l’occasione per esprimere la propriala volontà di far parte del progetto.

Ad aprire il ciclo di incontri è stato il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano che ha accolto i presenti esprimendo soddisfazione per l’iniziativa intrapresa, tanto utile a tutti i lavoratori degli enti pubblici. Il primo cittadino ha ringraziato l’ingegnere Vito Brenca, presidente del Consiglio Comunale di Roccadaspide, per l’impegno profuso per l’organizzazione del corso di formazione.

La prima lezione, così come quelle successive, è stata tenuta dal professore Francesco Armenante, docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.

Tanti i temi trattati durante il primo incontro, tra questi, le soglie di affidamento, l’importo da porre a base d’asta, la procedura negoziata, l’affidamento diretto, il principio di rotazione degli operatori economici e l’accordo quadro.

Prossimi appuntamenti

La prossima giornata formativa si terrà, sempre presso l’Aula Consiliare del comune di Roccadaspide, a partire dal primo pomeriggio del 14 luglio.

Le lezioni sono rivolte, nello specifico, ai segretari comunali, ai responsabili di posizioni organizzative e ai dipendenti comunali.

Alla fine del corso sarà rilasciato, in seguito al superamento di un test a risposta multipla, un attestato di frequenza ai partecipanti.