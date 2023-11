Corleto Monforte: voti a Poste Italiane per risolvere criticità sul territorio

Il Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, ha deciso di fare voti a Poste Italiane Spa affinchè garantisca l’apertura dell’ufficio postale di Corleto per 5 giorni settimanali ed attui celermente il progetto Polis.

Le criticità sul territorio

Sul territorio comunale è operativo un Ufficio Postale che ormai da anni vede limitata la sua apertura a soli tre giorni settimanali di mattina (martedì, giovedì e sabato); tale ridotta apertura è ritenuta non solo pregiudizievole ai fini dell’efficiente espletamento del servizio erogato dal suddetto Ufficio Postale, ma è stata ed è altresì causa di code ed assembramenti.

“L’attività espletata dal locale Ufficio Postale – spiegano da palazzo di città – è considerata come un indispensabile servizio pubblico reso alla Comunità, a sostegno altresì della crescita e dello sviluppo del territorio comunale, l’indispensabilità è amplificata dall’elevato numero di anziani presenti sul territorio che hanno limitate capacità di mobilità”.

L’Ente chiede inoltre una celere attuazione del Progetto Polis, che prevede l’installazione in circa 7.000 Uffici Postali, nei Comuni al di sotto di 15.000 abitanti, di: postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità, ATM evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, e- Commerce e altri servizi di pubblica utilità, vetrine digitali interattive per la comunicazione con i cittadini.

Il Progetto prevede inoltre la realizzazione presso gli Uffici Postali di interventi improntati alla sostenibilità ambientale e alla crescita sociale delle comunità. In particolare, saranno installate: colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a disposizione delle comunità locali, impianti fotovoltaici, sistemi di smart building e sensori di monitoraggio ambientale, saranno inoltre allestiti spazi esterni attrezzati per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere.