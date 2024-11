Corleto Monforte, intitolazione della Biblioteca comunale alla professoressa Carla Reina: prosegue l’iter

Continua l’iter, avviato diversi mesi fa dal Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, per l’intitolazione della Biblioteca Comunale alla compianta professoressa Carla Michela Reina.

Il ricordo

La professoressa Reina, venuta a mancare il 28 giugno 2019, è rimasta nel cuore di tutti i cittadini e di quanti l’hanno conosciuta per l’impegno profuso sia come docente, sia come amministratrice di Corleto Monforte. Carla Reina ha insegnato italiano presso la Scuola Media di Corleto per circa trent’anni e non si è mai lasciata sopraffare dalla sua disabilità, mantenendo un carattere energico e portando avanti tanti impegni nell’interesse collettivo.

L’iter

L’amministrazione comunale si è attivata da tempo per mettere a punto ricerche ancora più approfondite sull’esemplare percorso di vita e professionale di Reina per poter poi procedere con l’intitolazione della Biblioteca Comunale, la stessa biblioteca che, nel 1993, quando la professoressa Carla Reina svolgeva il ruolo di vicesindaco, fu da lei istituita. Un tributo, quello che l’amministrazione comunale intende ufficializzare, alla memoria di una donna ammirevole, tanto amata e che tanto ha dato alla comunità di Corleto.