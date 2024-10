Agropoli, intitolazione della biblioteca comunale al Professore Costabile Cilento: le novità sull’iter

La biblioteca comunale, all’interno del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, intitolata alla memoria del Prof. Costabile Cilento. La proposta del consigliere comunale con delega alla Cultura, Francesco Crispino, è stata formalizzata a maggio scorso con delibera di giunta. L’atto è stato poi inviato alla Prefettura di Salerno per l’attivazione del necessario iter autorizzativo, trattandosi di persona deceduta da meno di dieci anni. Nelle scorse ore è giunta l’autorizzazione a firma del prefetto Francesco Esposito. Già preside del Liceo Classico “Dante Alighieri” dal 1973 al 1994 e Sindaco della città di Agropoli negli anni dal 1964 al 1965 e dal 1967 al 1968, Cilento, deceduto nel 2020, è stato personaggio di spessore con una lunga carriera nell’ambito dell’insegnamento. E’ stato promotore di molteplici iniziative culturali ed autore di numerose pubblicazioni, giudice laico presso il Tribunale per i minori di Salerno, curatore dei rapporti culturali della delegazione inviata nello stato di New York per il gemellaggio Agropoli- Chili, membro della delegazione della Casa d’Europa del Cilento all’OCSE presso CEE di Bruxelles.

Le dichiarazioni

«La nostra Amministrazione – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – ha sempre dato notevole importanza alla cultura, in tutte le sue forme, così come grande considerazione riveste l’apporto dato da taluni allo sviluppo sociale e culturale. Il Professore Cilento ha sicuramente svolto un ruolo di primo piano, in particolar modo, nell’ambito della formazione di numerose generazioni di studenti, tanti dei quali ancora lo ricordano con grande affetto, oltre che nell’ambito dell’Amministrazione della città».

«La nostra biblioteca – dichiara il consigliere comunale Francesco Crispino – si arricchisce di una denominazione molto prestigiosa. Personalità preziosa e di grande spessore culturale, con ruoli di grande rilevanza, è un piacere sapere che il nome del Professore Cilento campeggerà nella struttura civica dedicata alla crescita culturale individuale e collettiva, che a breve riaprirà definitivamente al pubblico dopo importanti lavori di ristrutturazione».