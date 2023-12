Corleto Monforte: il sindaco Filippo Ferraro traccia un primo bilancio del 2023, realizzati 1800 metri di asfalto

In vista del nuovo anno, il sindaco di Corleto Monforte, Filippo Ferraro, ha tracciato un bilancio delle opere pubbliche realizzate nel 2023. “A Corleto Monforte sono stati stesi oltre mille e ottocento metri cubi di asfalto. E’ stata asfaltata tutta la Strada Provinciale 12, dal confine con Sant’Angelo a Fasanella fino al cimitero di Corleto, quasi tutte le strade del rione Rapi sono state asfaltate oltre alla strada Campo del Sordo” ha fatto sapere il primo cittadino sottolineando che i tre interventi hanno migliorato la vivibilità della zona e hanno facilitato lo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini.

“Su dieci appalti affidati nel 2023, cinque sono stati ultimati, ovviamente non ci fermiamo qui e abbiamo ancora tanto da realizzare sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per quanto riguarda le attività culturali e sociali che coinvolgono i giovani e i meno giovani” ha continuato Ferraro ringraziando il personale comunale, l’amministrazione da lui rappresentata e i cittadini che, a causa dei vari cantieri, spesso si sono ritrovati ad affrontare diversi disagi.