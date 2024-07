Corleto Monforte, il 28 luglio una giornata dedicata alla raccolta del sangue

In estate calano drasticamente le donazioni di sangue e, per incoraggiare le persone a donare vista la necessità di siero palesata dagli ospedali e dalle strutture sanitarie, l’AVIS Comunale di Salerno ODV, in collaborazione con il comune di Corleto Monforte guidato dal sindaco Filippo Ferraro, ha organizzato una giornata di raccolta del sangue anche nel comune cilentano.

L’iniziativa è stata fissata per domenica, 28 luglio, a partire dalle ore 7:45 e fino alle ore 10.30.

Durante la mattinata, l’autoemoteca dell’AVIS di Salerno sosterà davanti al Palazzo Municipale di Corleto e, i volontari che vorranno effettuare la donazione, potranno recarsi presso la postazione ed esibire un documenti di identità e la tessera sanitaria.

Potranno donare il sangue i cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni e i cittadini che hanno superato i 60 anni di età che avranno effettuato l’ECG con visita cardiologica.

A chi donerà il sangue saranno consegnati, gratuitamente, gli esiti dell’esame che comprendono emocromo, azotemia, glicemia, sideremia, transaminasi, colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL, ormone della tiroide e della prostata, controllo dell’epatite B e C e dell’HIV ed altri.

E’ preferibile prenotare la donazione rivolgendosi ai numeri 089-233600 e 089-2754595 , ci si potrà rivolgere anche ai consiglieri comunali Antonella Capozzolo e Giuseppe Ruberto.