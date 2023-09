Corleto Monforte e Terracilento all’Isola del Liri per il Gaudium Festival

Il sindaco di Corleto Monforte, Filippo Ferraro, ha partecipato, in rappresentanza del comune cilentano, alla prima tavola rotonda del “Gaudium Festival“ per affrontare, con gli altri relatori, il tema del turismo nei territori. L’incontro si è tenutoall’Isola del Liri, in provincia di Frosinone. “Dopo la nascita della RES MED (Rete di Economia Solidale del Mediterraneo), avvenuta a Corleto Monforte il 4 febbraio 2023 grazie all’impegno a fare rete del sociologo Arduino Fratarcangeli, rappresentante di RES Ciociaria, e del sindaco Filippo Ferraro e grazie alla collaborazione di Terracilento Aps, nella persona di Domenico Cavallo, il comune di Corleto Monforte ha accolto l’invito al “Gaudium Festival” per continuare il percorso intrapreso per il rilancio del territorio” hanno fatto sapere dall’ente.

Cosa sono le DMO

Il comune di Corleto Monforte, per l’occasione, ha espresso la volontà di attivarsi per favorire la nascita delle cosiddette DMO (Destination Management Organization) così da mettere a sistema le risorse culturali, artistiche, ambientali ed enogastronomiche del luogo e creare un’offerta turistica ben definita proprio come già accade in Ciociaria dove le DMO sono già operative e ben strutturate.

Il Festival

Il “Gaudium Festival” è il festival solidale delle connessioni territoriali, proposto da RES Ciociaria e dalla rete di imprese StayIsola, per incoraggiare una metodologia partecipativa di pensare e fare marketing turistico. Ogni anno ospita autorevoli relatori e tanti rappresentanti di diversi comuni d’Italia.