Corleto Monforte: dal Comune castagne in dono ai cittadini

I frutti del castagneto sito in località Salza e di proprietà del Comune di Corleto Monforte sono stati raccolti dal personale, autorizzato dall’ente, di quattro aziende agricole e parte del raccolto è stata, come da accordi, consegnata al Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, che ha provveduto a confezionare le castagne in sacchetti per donarle alla popolazione.

Castagne in dono ai cittadini

I cittadini riceveranno, quindi, in regalo un sacchetto da tre chili di castagne provenienti dai terreni pubblici del comune. Un modo per permettere a tutti di assaggiare uno dei prodotti più amati dell’autunno.

Le castagne saranno distribuite a partire da domani, giovedì 10 ottobre e fino a venerdì 25 ottobre, durante i giorni di apertura degli uffici comunali, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La consegna avverrà presso l’ufficio della Polizia Municipale dove sarà possibile ritirare i sacchetti disponibili.

Proprio per dare modo a tutti i cittadini, senza esclusione alcuna, di poter ricevere le castagne sarà consegnato un sacchetto per ogni nucleo familiare, cosi come risulta dall’elenco anagrafe.

Castagne anche a domicilio

Ogni giorno saranno consegnati circa 40 sacchetti di castagne e le persone che hanno difficoltà a raggiungere la Sede Municipale, previa richiesta telefonica al 0828 964001, potranno ricevere la consegna a domicilio gratuitamente, le castagne saranno consegnate dai dipendenti del Comune di Corleto Monforte.

L’iniziativa è stata tanto apprezzata dalla comunità, specie dalle persone più anziane e com difficoltà che non avrebbero avuto, altrimenti, la possibilità di degustare una delle eccellenze delle aree montane cilentane.