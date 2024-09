Corleto Monforte, allarme truffe agli anziani: l’avviso diramato stamattina dal Comune

In giro per il comune di Corleto Monforte e per gli altri comuni vicini dell’entroterra cilentano, questa mattina, ci sarebbero persone intenzionate a truffare gli anziani. L’allarme è stato diramato dal Comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco Filippo Ferraro.

I fatti

A quanto pare nella zona dono giunte alcune persone che, con delle scuse, proprio in queste ore, stanno tentando di raggirare gli anziani del luogo per estorcergli denaro. Diverse le segnalazioni arrivate dal territorio in cui, in passato, sono stati numerosi i casi di anziani truffati da sconosciuti. In passato una coppia di anziani di Roccadaspide consegnò diverse migliaia di euro in contanti ad un finto postino che gli aveva fatto credere di dover consegnare dei beni urgenti e necessari per il nipote. In un altro comune dell’entroterra cilentano, non molto tempo fa, si verificarono ulteriori episodi simili: alcune persone, mai viste prima in zona, truffarono degli anziani sottraendogli dei soldi con la scusa di essere mandanti del parroco e che quei contanti servissero con urgenza per apportare delle migliorie alla chiesa.

Nel corso del tempo, sempre nella zona, diversi anche i casi di anziani convinti da finti avvocati di essere difensori dei figli che avevano urgente bisogno di soldi per essere cacciati fuori dai guai. Bugie, ovviamente, raccontate per terrorizzare le vittime e indurle a non esitare nel consegnare soldi e oggetti di valore ai malviventi. Truffe che, ciclicamente, si ripetono con le stesse modalità a danno delle persone più fragili e proprio per tutelare quest’ultime il comune di Corleto ha ritenuto opportuno diramare l’avviso.