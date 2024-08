Allarme truffe agli anziani a Caggiano: ecco come difendersi

La comunità di Caggiano è in allarme per una serie di truffe che stanno colpendo soprattutto gli anziani. Numerosi cittadini sono stati contattati telefonicamente o intercettati alla porta da malviventi che, fingendosi avvocati o conoscenti, diffondono false notizie di incidenti o problemi che coinvolgerebbero i loro familiari.

Truffe agli anziani, il modus operandi

I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le loro vittime e farsi aprire le porte di casa. Spesso si presentano come avvocati, carabinieri o parenti lontani, simulando urgenze e creando un senso di panico che induce gli anziani ad abbassare la guardia. Una volta entrati nelle abitazioni, i malviventi rubano denaro, gioielli e altri oggetti di valore.

«Un fenomeno molto pericoloso, che sfortunatamente miete ancora vittime, in quanto con espedienti sempre più subdoli questi malviventi riescono ad accattivarsi la fiducia dei malcapitati. Invitiamo, ancora una volta, a prestare attenzione alle telefonate e a non aprire la porta se non certi di essere a contatto con persone di fiducia e conosciute. In caso di persone o telefonate sospette chiamate immediatamente il 112!». Questo l’avviso del Comune.

Come difendersi

Per proteggersi da queste truffe, è fondamentale seguire alcune semplici regole: