Coppa Italia: Santa Maria e Portici non si fanno male, tutto rimandato alla gara di ritorno

Finisce in parità, 0-0, l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Santa Maria e Portici. Nonostante le squalifiche e gli infortuni, la squadra di De Felice non soffre praticamente mai, rimandando il discorso qualificazione al ritorno.

Primo tempo

La prima opportunità del match è per gli ospiti: al 7’ Borrelli si inserisce sul secondo palo e il suo colpo di testa ravvicinato termina fuori di un soffio. Primo spunto locale con De Angelis che raccoglie una respinta corta della difesa, il suo tiro è sporcato e parato da Landi. L’equilibrio non si spezza e il Santa Maria si rivede poco dopo la mezz’ora con Ventura che dialoga con Salzano, ma il suo tiro dal limite è deviato e parato facilmente. La risposta del Portici è ancora affidata alle palle inattive, ma senza successo. La partita non si sblocca e si va all’intervallo sul risultato di 0-0.

Partenza forte nella ripresa dei giallorossi

Salzano serve un assist a Formisano che calcia di prima intenzione da posizione defilata senza trovare la porta. Dopo il guizzo iniziale dei padroni di casa, bisogna andare al 13’ per vedere una punizione alta di De Angelis e un tiro di Giustino bloccato da Volzone. Nuovo spunto locale a ridosso della mezz’ora con il cross di Liguoro e conclusione al volo di De Cono parata sul primo palo. Nei minuti conclusivi la partita non vive ulteriori sussulti, ma regna il nervosismo. Tutto si deciderà nella gara di ritorno in quel di ritorno.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Cuomo, Bisceglia, Ciornei; Liguoro, Ventura (34’ st Vatiero), Santoro, De Angelis (24’ st De Cono); Formisano, Navarrete, Salzano (28’ st Chkour). A disp.: Lettieri, Siciliano, Lembo, De Simone, Musto, Cordeiro De Souza. All.: De Felice.

Portici 1906 (4-3-3): Landi; Navas, Velotti, Esperimento, Fravola; Liberti (10’ st De Simone), Aracri (38’ st Corbisiero), Borrelli; Marotta (24’ st Lepre), Romeo (5’ st Mancini), Giustino (24’ st Cefariello). A disp.: Viola, Zullo, Scognamiglio, Iannuzzi. All.: Carannante. Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino (Mauriello-Sannino)

Marcatori: – Espulsi: – Ammoniti: Navas (P), Salzano (SM), Landi (P) Note: Angoli: 1-2. Recupero: 1’ pt e 4’ st