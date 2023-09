Coppa Italia, passa la Calpazio. 7 gol all’Agropoli

Non c’era il pubblico delle grandi occasioni al Guariglia. Non poteva essere altrimenti vista l’estate tribolata dei delfini. Ma essere oggi in campo contro la Calpazio in Coppa Italia (come mercoledì Scorso a Sapri) per l’Agropoli era già un miracolo. Poco conta il risultato netto e preannunciato di 7 a 0, da domani per i cilentani inizia un’altra era. La nuova società, di cui non è stata ancora ufficializzata la composizione, comincerà ad allestire la rosa con l’obiettivo quantomeno di raggiungere i playoff.

La gara

La gara contro la Calpazio è rilevante solo per le cronache. Tre a zero il primo tempo con doppietta dell’ex Margiotta (uno su rigore) che non esulta. Nella ripresa gli altri quattro gol che permettono alla formazione ospite di passare il turno.

Al triplice fischio applausi per la compagine di mister Villani e i suoi giocatori. Il tecnico ha affrontato il momento più difficile dei bianco-azzurri con passione e determinazione riuscendo a tirar fuori il meglio dai suoi giovani calciatori.

Buona prova per la formazione di Capaccio Capoluogo seppur con qualche meccanismo ancora da rodare.

Archiviata la Coppa testa al campionato. La Calpazio ospita il Buccino, l’Agropoli il Salernum Baronissi.