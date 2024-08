Coppa Italia: Il Santa Maria surclassa la Calpazio

La Polisportiva Santa Maria Cilento fa 2 su 2 nel mini Girone G di Coppa Italia d’Eccellenza e dopo l’Agropoli, batte anche la Calpazio con un pesante 5-1. Nella prima stagionale davanti al proprio pubblico del “Carrano”, i giallorossi vanno a segno con i gol di Cuomo e le doppiette di Vatiero e Sabatino. Per la Calpazio la rete della bandiera è firmata da D’Avella nel finale.

Il match

La partita racconta un monologo giallorosso sin dalle prime battute. Al 6′ la formazione di casa è già in vantaggio con il timbro di Cuomo. La compagine di Quintiero fa male soprattutto sull’out di sinistra con un ispiratissimo Modano. La Calpazio prova a svegliarsi con un tiro dalla distanza di Botta che termina, però, alto. Le occasioni da gol per il Santa Maria, però, fioccano. Modano scappa via sulla fascia e impegna Pellecchia ad un super intervento tra i pali.

Dagli sviluppi di calcio d’angolo, spedisce di poco a lato. I giallorossi si trovano a memoria e ancora dalla fascia di sinistra creano i maggiori pericoli. Strianese si avvicina al raddoppio, così come Sabatino e che da buonissima posizione cestina un’ottima azione corale. Al 29′, ci pensa Vatiero a depositare il pallone in rete con una botta dal limite dell’area: 2-0 Santa Maria.

Dopo due ghiotte opportunità create da Salzano, e il contropiede non finalizzato a dovere da Sabatino, è ancora Vatiero a trovare la via del gol, mettendo a sedere l’estremo difensore avversario per il tris giallorosso.

Nel secondo tempo la musica non cambia. I padroni di casa tentano anche da calcio di punizione, prima con Lopetrone e poi con De Angelis, ma la retroguardia della Calpazio allontana il pericolo. A metà del secondo tempo entra in scena Sabatino. Il numero 9 di casa, spreca il solito lavoro eccellente di Modano sulla fascia, ma al 28′ resta freddo davanti a Pellecchia e insacca il 4-0. Neanche il tempo di esultare che al 30′, ancora Sabatino trova la via del gol, servito alla perfezione da Strianese.

La Calpazio trova il gol della bandiera con D’Avella nei minuti finali. Con questo successo il Santa Maria passa il turno e approda direttamente agli ottavi di finale di Coppa d’Eccellenza. Per la Calpazio, invece, sarà di nuovo tempo di scendere in campo contro l’Agropoli

Il tabellino

POLISPORTIVA SANTA MARIA (4-3-3): VOLZONE; STRIANESE, CUOMO, BISCEGLIA, DE ANGELIS (20’ST DE MATTIA); LOPETRONE (20’ST D’AURIA), SANTORO, VATIERO (36’ST LEMBO); SALZANO (20’ST CIORNEI), SABATINO (31’ST PETROSINO), MODANO. A DISP: RAGONE, DE CONO, NAVARRETE, MUSTO. ALL: QUINTIERO

CALPAZIO (4-3-3): PELLACCHIA; VITIELLO, DE MARTINO, GALIANO (45’ST BOTTIGLIERI), BELLIZIO; BOTTA (45’ST BELLIZZIO), DI LASCIO, MIGLIACCIO (45’ST DE PASCALE); D’AVELLA, D’AMBROSIO, MARCIANO. A DISP: LEBANO, GUZZO, SANGIOVANNI, SELLITTI, CASTALDO, SCOPPETTA. ALL: CERRATO

ARBITRO: CARLO ROMANO DI ECOLANO (FRISULLI – GIUNTA)

NOTE: ANGOLI: 8-2 AMMONITI: BISCEGLIA (SM), STRIANESE (SM), D’AVELLA (CA).

RETI: 6’PT CUOMO (SM), 29’ E 42’PT’ VATIERO (SM), 28’ E 30’ST SABATINO (SM), 42’ST D’AVELLA (CA)