Coppa Italia, il Santa Maria fermato sullo 0-0 a Castel San Giorgio: tutto rimandato al ritorno

Termina sullo 0-0 il primo atto del match degli ottavi di finale di Coppa Italia d’Eccellenza tra Castel San Giorgio e Polisportiva Santa Maria. Gli ospiti si presentano di nuovo al “Sessa” dopo appena 4 giorni dalla vittoria in campionato, con qualche cambio di formazione optato da mister Quintiero.

La gara

Il primo affondo è dei cilentani che reclamano subito per un calcio di rigore. Di Giacomo sfrutta bene la bella avanzata solitaria di De Mattia, entrando in area e fermato sul più bello da Bisogno in uscita.

Proteste per la squadra di mister Quintiero, ma per l’arbitro si può proseguire. Il Castel San Giorgio si fa vedere con un tiro debole di Pescicolo che finisce docile tra le braccia di Ragone.

Il Santa Maria affonda sulla corsia di destra. Santoro scambia con qualità con Navarrete che da posizione defilata spedisce la sfera sull’esterno della rete. Dagli sviluppi di calcio d’angolo per i padroni di casa, Senatore trova la parata facile dell’estremo difensore giallorosso.

Ancora i rossoblu in avanti. Senatore scappa via sull’out di sinistra e serve un traversone velenoso nel cuore dell’area di rigore. La retroguardia del Santa Maria è attenta ed allontana in angolo.

Il Castel San Giorgio si fa vedere anche con Pescicolo, che dopo aver arpionato bene la sfera, strozza troppo la conclusione sul primo palo.

Sul finale di primo tempo, è De Mattia a provarci direttamente da calcio di punizione. Il pallone, però, termina a lato.

Secondo tempo

La ripresa vede il Santa Maria sfiorare il vantaggio. Grande azione di contropiede con Modano che lanciato in profondità sceglie la via del tiro, ma alza troppo la mira.

Il Castel San Giorgio non s’intimidisce e crea la palla gol più ghiotta della gara. Pasticcio difensivo della retroguardia ospite che spiana la strada a Pescicolo a tu per tu con Ragone. Il numero 10 rossoblu cestina tutto a due passi dal vantaggio.

La formazione di Quintiero reagisce con una doppia occasione. Sortita offensiva sulla fascia, pallone in mezzo per Modano che trova i guantoni di Bisogno. Sulla ribattuta Di Giacomo, con un colpo di testa, stampa la sfera sulla traversa.

Momento favorevole ai cilentani con un altro stacco aereo, questa volta di Lembo, che termina a lato. Il Santa Maria ingrana la marcia giusta. Direttamente da calcio d’angolo Strianese taglia bene sul primo palo con il tiro che finisce di poco sul fondo. Poco più tardi è il duo Sabatino-Di Giacomo a creare pericolo alla formazione avversaria.

Il neo arrivato in casa giallorossa, da posizione non facile, tenta il colpo sotto che, però, non riesce. Ancora Santa Maria in avanti. Musto rifornisce per Modano che viene murato. Dal calcio d’angolo conseguente di nuovo Strianese va a pochi passi dal gol. Sul finale di partita una chance per parte.

Nessun calciatore del Castel San Giorgio riesce ad arrivare all’appuntamento con il pallone dopo un traversone velenoso in area giallorossa. Dalla parte opposta, invece, Sabatino tenta il tiro ad incrociare che non sortisce gli effetti sperati.

Il Tabellino

Castel San Giorgio (4-3-1-2): Bisogno; Maresca, Padovano, Bonfini, Cordato; Caliendo (44’st Cimmino) Senatore M (33’st Maio) Senatore F (18’st Bozzaotre), Pescicolo (19’st Boccia); Ruocco (13’st Bove), Longo. A disp: Stanco, Pastore, Greco D, Greco L. All: Fiume

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Ragone; Cuomo, Lembo, Strianese; Navarrete (26’st Sabatino), D’Auria, Santoro (23’st Musto), De Mattia (30’st De Angelis), Ciornei; Modano (44’st Gentile), Di Giacomo (35’st Salzano). A disp: Volzone, Lopetrone, Di Mauro, Bisceglia. All: Quintiero

Arbitro: Pietro Di Muro di Salerno (Coiro-Valente)

Note: Angoli: 4-3. Ammoniti: Navarrete (SM), D’Auria (SM), Di Giacomo (SM), Bisceglia (dalla panchina) (SM), Musto (SM), Cuomo (SM), Boccia (CSG). Recupero: 1’pt e 6’st