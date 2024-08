Coppa Italia, Ebolitana battuta all’esordio. Passa il Salernum Baronissi

Inizia con una sconfitta il cammino in Coppa Italia dell’Ebolitana. Vince di misura il Salernum, grazie all’uomo in più, per l’espulsione di Lembo. Gara molto equilibrata. Inizio con il freno a mano tirato.

Il primo tempo

La prima occasione al quinto minuto per i padroni di casa, con un tiro cross da parte di Bacio Terracino che termina fuori. Vicinissima al vantaggio l’Ebolitana dopo 8 minuti del primo tempo, con un tiro di Tedesco che viene deviato in tuffo da Pisapia, che si rifugia in calcio d’angolo. Altra occasione gol per l’Ebolitana di mister De Cesare, dopo 13 minuti,con Giordano che in rovesciata acrobatica mette i brividi a Pisapia che smanaccia in angolo. Si infiamma il match.

Al diciassettesimo grande occasione per Fois, che in contropiede non riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere. Il Salernum risponde al 22esimo con Bacio Terracino: punizione alta di poco. Replica l’Ebolitana con Giordano, il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo.

Al venticinquesimo nuovo angolo per il Salernum: Salerno tira da fuori area, Tesoniero devevia in corner. Sugli sviluppi rete annullata per fuorigioco. L’Ebolitana, due minuti dopo, chiede un calcio di rigore, ma Palumbo non lo concede. Ingenuità di Lembo al 36 esimo che atterra De Maio. Ultimo uomo ed espulsione. Dopo 42 minuti vantaggio dei padroni di casa. Bacio Terracino insacca tutto solo alle spalle di Tesoniero su cross di De Maio. Dopo due minuti di recupero, fine del primo tempo.

La ripresa

Ripresa con l’Ebolitana che prova al quarto con Tedesco, tiro alto sulla traversa. Dopo dodici di gioco, Fernando non trova il pareggio, bravo Pisapia in uscita sul giocatore ebolitano. Quattro minuti dopo, Santonicola appena entrato si invola sulla destra, ma il suo tiro viene bloccato da Pisapia. Grande occasione per Tedesco al 25 esimo: slalom in area ai danni di due difensori, e tiro a giro alto di pochissimo.

Il Salernum sfiora il raddoppio con Natella: salva Garofalo sulla linea. Al 45 e 47 esimo sempre Natella prova due volte, il primo diagonale termina fuori di poco, il secondo devia in angolo Tesoniero. Dopo quattro minuti di recupero, triplice fischio del signor Palumbo, che manda le due squadre negli spogliatoi.