Coppa Italia, Battipagliese sconfitta a Solofra

Nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, la Battipagliese, fortemente rimaneggiata nell’undici iniziale (solo Boglic tra i “titolari”), esce sconfitta dal “Gallucci” di Solofra pertre a due. Un risultato che lascia comunque spiragli di qualificazione al prossimo turno.

La gara

I conciari sbloccano il risultato al 32’ del primo tempo: indecisione difensiva tra Borrelli e Zoppino, ne approfitta Vitale che porta in vantaggio i suoi. Al 40’ arriva il raddoppio: conclusione dalla distanza di Trevisone, la sfera sbatte sulla traversa e Di Sanza, in posizione dubbia, appoggia in rete da due passi.

Al 15’ della ripresa la Battipagliese accorcia le distanze: bellissima palla a scavalcare la difesa di Cirone per Boglic che dalla sinistra mette palla al centro dove un difensore del Solofra tocca il pallone con la mano. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto è glaciale Cacciottolo, al suo secondo centro con la maglia della Battipagliese.

Al 22’ la Battipagliese raggiunge il pari: cross al centro di Losasso e zampata decisiva di Picaro. A tre minuti dal novantesimo il Solofra rimette definitivamente il naso avanti con Sannia, abile ad appoggiare in rete un cross da destra su una ripartenza veloce dei padroni di casa con la Battipagliese spostata in avanti alla ricerca del gol del vantaggio.

La gara di ritorno è in programma mercoledì 16 ottobre a campi invertiti.

Il tabellino

SOLOFRA: Barone, Bove (dal 23’s.t. Cesarano), Chiocchi, Fraciello (dal 13’s.t. Vignes), Consiglio, Robustelli (dal 17’s.t. Arzeo), Di Sanza (dal 28’s.t. Savarise), Sannia, Strianese (dal 40’s.t. Delle Donne), Trevisone, Vitale. A disposizione: Faggiano, Zapparoli, Lettieri, Maiorano. Allenatore: Amarante

BATTIPAGLIESE: Borrelli, Manzo, Cirone, Saviello (dal 7’s.t. Spagnuolo), Cacciottolo, Sangiovanni (dal 7’s.t. Cafaro), Boglic(dal 13’s.t. Olmos), Picaro (dal 20’s.t. Pipolo), Raviello (dal 7’s.t. Tarcinale), Zoppino, Losasso. A disposizione: Trapani, Magliano, Ripa, Ribeiro. Allenatore: Calabrese

RETI: 32’p.t. Vitale, 40’p.t. Di Sanza, 15’s.t. Cacciottolo (rig.), 22’s.t. Picaro, 42’s.t. Sannia

ARBITRO: Signor D’Auria di Napoli

ASSISTENTI: Signor Sgariglia di Napoli e signor Russo di Ariano Irpino

NOTE: Ammoniti: Cacciottolo, Losasso, Chiocchi, Savarise e Arzeo.