Coppa Italia, Battipagliese fuori: passa il Portici

Nel ritorno dei quarti di finale della coppa Italia di Eccellenza la Battipagliese esce sconfitta dal “Provenza” di Macchia per 2 a 0 per mano del Portici e dice addio alla competizione tricolore.

Il match

Gara spigolosa, vivace, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Le occasioni, soprattutto nel primo tempo, piovono a pioggia. Dopo trenta secondi Lepre non ne approfitta della dormita generale della difesa della Battipagliese e a tu per tu con Borrelli si fa ipnotizzare dal piplet di casa.

Risponde subito la Battipagliese con Spagnuolo (conclusione di sinistro in area terminata al lato), Formicola (calcio di punizione dai trenta metri con deviazione in angolo del portiere ospite) e due volte con Ribeiro (la prima su punizione dal limite e la seconda con una conclusione dalla distanza ma in entrambe le circostanze la sfera termina alta).

Paura al 26’: in uno scontro di gioco Zoppino rimane a terra perdendo i sensi. Dopo poco il centrale difensivo bianconero si riprende ma è stato trasportato immediatamente in ospedale per accertamenti.

Al 38’ la gara si sblocca: il Portici sfonda a destra con Navas che serve al centro Romeo che di tacco supera Borrelli. Nella ripresa gli animi si infiammano per alcune decisioni del direttore di gara che fanno arrabbiare i padroni di casa: per ben tre volte il direttore di gara non concede calcio di rigore per interventi sembrati oggettivamente al limite.

L’occasione migliore della ripresa arriva al 25’: cross teso di Parisi, colpo di testa di Ripa respinto d’istinto dal portiere ospite, il tap in di Pipolo da due passi termina alto. Al 41’ la Battipagliese rimane in dieci per l’espulsione (anche questa molto dubbia) di Parisi per gioco pericoloso e nel finale il Portici trova il bis in contropiede con l’under Fravola ben imbeccato da Lepre.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Borrelli, Parisi, Magliano, Pipolo (dal 27’s.t. Picaro), Olmos, Manco, Formicola, Ribeiro (dal 12’s.t. Ripa), Zoppino (dal 26’p.t. Losasso), Masella, Spagnuolo (dal 40’s.t. Cafaro). A disposizione: Trapani, Turco, Noletta, Tarcinale, Brogna. Allenatore: Pietropinto

PORTICI: Viola, Esperimento, Velotti, Borrelli, Aracri (dal 44’s.t. Fravola), Liberti, Romeo (dal 18’s.t. Mancini), Schettino, Navas, Marotta (dal 22’s.t. Alfano), Lepre. A disposizione: Landi, Giampietro, Cefariello, Zullo, Giustino, Corbisiero. Allenatore: Carannante

RETI: 38’p.t. Romeo, 47’s.t. Fravola

ARBITRO: Signor Pugliese di Frattamaggiore

ASSISTENTI: Signori Criscuolo e Gallo di Torre Annunziata

NOTE: Minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara in memoria di Cincotti, storico terzino della Battipagliese degli anni ’80 scomparso pochi giorni fa. Ammoniti: Masella, Ripa, Esperimento, Liberti, Schettino e Marotta. Espulso al 41’s.t. Parisi (B) per gioco falloso. Calci d’angolo: 3 a 1 per la Battipagliese. Recupero: 7’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 300 circa con una sparuta rappresentanza ospite.