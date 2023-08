Coppa Italia: Agropoli, Calpazio e Sapri nel girone N

Sono stati ufficializzati oggi i gironi di Coppa Italia di Eccellenza. Subito derby per le cilentane: Agropoli, Calpazio e Sapri sono state inserite nel girone N. Il primo turno è Sapri – Calpazio il 27 agosto, riposano i bianco – azzurri. Seconda giornata prevista per il 30 agosto, il 3 settembre l’ultima del triangolare. Senza variazioni di programma, gli ottavi sono previsti per il 4 ottobre (andata) e per il 18 ottobre (ritorno). Quarti di finale il 15 novembre (andata) ed il 29 novembre (ritorno). Le semifinali si disputeranno tra il 2023 (13 dicembre l’andata) ed il 2024 (10 gennaio il ritorno). Finale secca in programma il 31 gennaio 2024.

Il programma

Terminata la fase a gironi, questi sono gli accoppiamenti previsti dal calendario pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti per gli ottavi di finale:

Vincente Girone A – 4a migliore seconda Vincente Girone B – Vincente Girone C Vincente Girone D – Vincente Girone E Vincente Girone F – 2a migliore seconda Vincente Girone G – 3a migliore seconda Vincente Girone H – Vincente Girone I Vincente Girone L – Vincente Girone M Vincente Girone N – 1a migliore seconda

Per gli accoppiamenti successivi (quarti di finale) si segue l’ordine numerico preciso precedentemente esposto, dunque:

Vincente ottavo 1 – Vincente ottavo 2 Vincente ottavo 3 – Vincente ottavo 4 Vincente ottavo 5 – Vincente ottavo 6 Vincente ottavo 7 – Vincente ottavo 8

Stesso discorso anche per le semifinali, che presenteranno al termine della fase le due finaliste che si scontreranno sul terreno di gioco a gennaio 2024: